أعلن جهاز البحث الجنائي قرنادة، مُداهمة أحد أكبر مخازن التهريب الموجود في منطقة الطرشه، التي كانت تستخدم نقاطَ تجميع وإرسال للمواد المهربة بين مدن طبرق والجغبوب والوتر. وأكد المكتب، أنه تم خلال المداهمة ضبط ما يقارب مليون قرص من الحبوب المخدرة من نوع (ترامدول)، وما يقارب 4 قناطير مِن مخدر الحشيش.

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