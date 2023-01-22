رئيس المجلس التسييري لبلدية #غات، إبراهيم الخليل: سعر 20 لترًا من الوقود في غات وصل لنحو 120 ديناراً.

– هناك غضب شعبي في غات على خلفية انعدام الوقود.

– انعدام الوقود أثر سلبًا على سير مرضى “الكُلى”؛ حيث يبعد مركز غسيل الكُلى عن مركز المدينة نحو 10 كيلومترات.

– حركة السير شبه معدومة في المدينة، والطلبة الذين يقطنون بعيدًا عن مدارسهم لم يتمكنوا من الذهاب للدراسة.

– وصل سعر أسطوانة الغاز في البلدية إلى 50 دينارا.

– في الحالات الطبيعية يصل سعر 20 لترا من الوقود بـ 40 دينار؛ وأسطوانة الغاز بـ 35 ديناراً.

– نأسف أن نقول إن بلدية “غات” بلدية أزمة وليست بلدية تنمية كباقي البلديات.

– خاطبنا الجهات المسؤولة وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط، ولكن دون جدوى. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-22 10:32:29

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