نجلاء المنقوش، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: أهلاً بمن حضر من أجل التضامن ال

نجلاء المنقوش، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: أهلاً بمن حضر من أجل التضامن العربي المفتقد منذ سنوات في العاصمة الآمنة المستقرة #طرابلس.

ــ البعض استكثر علينا أن تستضيف طرابلس اجتماعًا تشاوريًا عربيًا قد لا يتجاوز وقت انعقاده ساعات.

ــ #ليبيا دائمًا أرض كل العرب، وهذا واقع وليس مجازًا، ولم يتم ثني وزراء دول خارجية عربية ذات سيادة عن الحضور دعمًا للتضامن العربي.

ــ نؤكد إصرار دولة ليبيا على ممارسة حقوقها الكاملة في جامعة الدول العربية، التي تدفع فيها مساهمتنا الكاملة، ولا نعترف أن يكون هناك تمييز بين أعضائها من حيث الحقوق والواجبات.

ــ نرفض تسييس قواعد العمل ولوائح الجامعة، ونرفض التشكيك في قدراتها على استقبال أشقائها.

ــ أقدر موقف #تونس و #قطر تجاه ليبيا، على إيمانهم بدعم القضية الليبية.

ــ أقدر الدور الجزائري المسؤول الذي تقدمه خلال رئاستها لجامعة الدول العربية، والذي يليق بها وتاريخها المشرف.

ــ أهل المختار لم يتخلوا يومًا عن شعب #فلسطين، وأي أحداث جسام يواجهونها، ولا عن الشعب الجزائري في حربه للاستقلال ولا عن دول الخليج العربي.

ــ التضامن العربي هو آخر فرص أمتنا لإيجاد بارقة أمل للاتجاه إلى التنمية والوحدة بدلاً من الفرقة والتضييق لأسباب سياسية تمزق أمتنا العربية. #ليبيا_برس

2023-01-22 13:37:08

1674394628