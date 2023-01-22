رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”: – رئيس مجلس الدولة لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول ا

رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”:

– رئيس مجلس الدولة لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية .

– ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري.

– الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية.

– لابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور.

– قمنا بإرسال سبعة ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يرد علينا إلى هذه اللحظة.

– الخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حول مزدوجي الجنسية.

– الشعب الليبي هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد.

– مجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات.

– هناك من لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد .

– المجلس الرئاسي أصبح تابعا للحكومة منتهية الولاية.

– لن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره.

– المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه ولم يُجرِ الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله.

– عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر نرفضه.

– مجلس النواب لن يتغيّر إلا بإجراء انتخابات جديدة.

– الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة.

– الانتخابات ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد.

– الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه.

– حددنا مدة معينة في مجلس النواب إذا تم تجاوزها سنُعدّ قاعدة دستورية.

– لا بد من وجود توافق مع مجلس الدولة من أجل مصلحة الشعب الليبي .

– الصديق الكبير مُقال من قِبل مجلس النواب قَبل الاتفاق السياسي واستمراره جاء بدعم خارجي.

– ما نجده من مجلس الدولة الاستشاري هي الأقوال وليس الأفعال .

– سنتحمل مسؤولياتنا إذا لم يستجب مجلس الدولة الاستشاري للتوافق.

– ثمة مؤامرات خارجية بغية تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في ليبيا

– المفوضية أعلنت القوة القاهرة وتعذر معها إجراء الانتخابات وإلى الآن لم تبيّن ما هي هذه القوة القاهرة.

– على البعثة الأممية توضيح الأطراف المُعطلة لإجراء الاستحقاق الانتخابي

– فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة.

– ثمة مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة.

– أبلغتُ رئيس المجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب.

– اللقاء مع رئيس المجلس الرئاسي بمصر كان دون ترتيب مسبق.

– توزيع عوائد النفط يجب أن تُراعى فيه نسب التنمية وعدد السكان في عموم البلاد.

#ليبيا_24

2023-01-22 11:30:50

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