المبعوث الأممي عبدالله باثيلي: نقدر مشاركة دول جوار #ليبيا لمساعدة شعبها على تجاوز الأزمة الراهنة والمساهمة في عودة الاستقرار بالبلاد.

ــ المنطقة تحتاج أن تكون #ليبيا بلدًا مستقرًا يؤدي دوره الإقليمي ويحقق لشعبه التقدم والاستقرار والسلام.

ــ أدعو كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي أن يتحملوا مسؤولية إيجاد حلول في أقرب وقت.

ــ حان الوقت للعودة للانتخابات لتكوين أجسام تمتلك شرعية لاستدامة التقدم، لتعود ليبيا إلى موقعها كجزء من عائلة الأمم المتحدة.

ــ مواطنو ليبيا ليسوا أعداء لبعضهم، وكلهم يأملون جعل ليبيا بلد يستفيد من موارده.

ــ تضامن الدول العربية ضروري من أجل أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بالكامل.

ــ حان الوقت للقادة الليبيين لإيجاد حل ليبي ليبي للأزمة المستمرة منذ سنوات.

ــ التقيت كافة الأطراف منذ توليت منصبي في أكتوبر الماضي، والجميع توافق على دعم مسار الانتخابات. #ليبيا_برس

2023-01-22 14:17:44

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