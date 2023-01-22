الراجحي يوضح علاقة العقوبات الأمريكية الجديدة على مرتــزقة فـاغنــر الروسية و مصيرها في ليبيا

المحلل السياسي، عبد السلام الراجحي، في تصريحات صحفية عن العقوبات الأمريكية الجديدة على مرتزقة فاغنر الروسية: العقوبات الأمريكية ليس لها علاقة بتواجد #فاغنر في #ليبيا، بل تهدف إلى الضغط وتحجيم نشاطها في أوكرانيا بفعل النجاحات الميدانية التي تحققها الشركة.

– العقوبات الأمريكية جاءت بعد الدور الملحوظ لهذه القوات في #أوكرانيا، خاصة التقدمات الأخيرة على الأرض والتي أحرزتها في عدد من الجبهات.

– #واشنطن تشعر أنها متضررة من هذا التقدم لأنها تدعم الجيش الأوكراني بالمعدات العسكرية، لكن الأخير يخسر المناطق التي كان يسيطر عليها لصالح فاغنر.

– هناك عقوبات أمريكية قديمة طالت مسؤولين في فاغنر، وكانت هذه العقوبات مقسمة؛ فبعضها كان يستهدف نشاط المرتزقة في أفريقيا الوسطى، وبعضها طال نشاطها في السودان وسوريا، وفي مالي، وأخيرا في أوكرانيا”.

– الشركة ليست مرتزقة للقتال فقط، بل هي متعددة النشاطات، ففي أفريقيا الوسطى يسيطرون على مناجم الماس، وفي السودان ينشطون في استخراج الذهب، وفي سوريا يسيطرون على آبار نفطية، وفي مالي حصلوا على عقود لتطوير الجيش المالي، وفي ليبيا قاتلوا إلى جوار قوات خليفة #حفتر مقابل المال، وينشطون حاليا تجارة الهجرة غير الشرعية، لأنهم يسيطرون على ممرات يدخل منها المهاجرين. فهم ينشطون في العديد من الأنشطة المشبوهة”.

– لن يكون للعقوبات الأمريكية تأثير على فاغنر لأن فاغنر تعتمد على التجارة السوداء، ولا تسلك القنوات الرسمية الدولية في تداولاتها المالية المتعلقة بدعم نشاطاتها، والشركة تأسست لإدارة الأنشطة المشبوهة بعيدا عن الرصد والملاحقة الدولية.

– وتعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية الأسبوع المقبل على مجموعة مرتزقة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، المتهمة بالمشاركة في غزو أوكرانيا.

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