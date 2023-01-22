نجلاء المنقوش: قصة النصاب القانوني في اجتماعات الجامعة العربية “بدعة”، وبلا أي أ

نجلاء المنقوش: قصة النصاب القانوني في اجتماعات الجامعة العربية “بدعة”، وبلا أي أساس قانوني.

ــ نتمنى ألا يؤثر عدم تعاون بعض الدول معنا في عقد الاجتماع التشاوري على المشهد السياسي الليبي.

ــ نحن نُصر على دورنا وحقنا كليبيين في رئاسة جامعة الدول العربية رغم كل المعوقات والتحديات للمحافظة على حقوقنا.

ــ الملف الليبي أصبح إقليميًا ودوليًا منذ بداية الثورة في عام 2011م، وبعض الدول ليس من مصلحتها أن ترى الاستقرار في ليبيا، ولكن بالتحالف مع الدول الجارة والصديقة سنكسر هذا الحاجز.

ــ مشكلتنا أن الشأن الليبي لا يُناقش بحضور الأطراف الليبية، وأردت كسر هذه القاعدة بالحديث باسم الليبيين، وأنه ليس هناك حاجة لأي دولة أخرى تتكلم باسم ليبيا.

ــ لا نرحب بأسلوب الوكالة أو النيابة الذي قد تمارسه بعض الدول بحق ليبيا بدون التواصل مع الحكومة الليبية.

ــ حاربت خلال 6 أشهر للتمسك برئاسة الجامعة، وكان هناك عدم تقبل لرئاستي، وسأستمر في القتال للدفاع عن حقوق ليبيا. #ليبيا_برس

2023-01-22 16:57:41

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