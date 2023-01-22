فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: مصداقية المؤسسة أمام العالم ضعيفة ولا أحد يورد لنا المحروقات إلا عند الدفع المباشر.
– 36 مليون دينار ميزانية شراء الديزل والبنزين سنوياً.
– شركة الكهرباء تستهلك نحو 24 مليار دينار سنوياً من الغاز.
– لو تم تصدير هذه الكمية لحصلنا على المبالغ كأرباح لكننا نفضل استقرار الشبكة.
– المؤسسة لا تعمل بمقايضة النفط مقابل توريد المحروقات.
– يتم بيع النفط وجزء من الدخل يُدفع للموردين ثمناً للبنزين والديزل.
– نتعامل بمرونة مع قرار الدولة في تغذية حساب المؤسسة باستمرار لشراء البنزين.
– لدينا تخوف من نقص حساب المؤسسة وبالتالي نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء.
– تسيير عمل المؤسسة لا يخلو من الضغوط السياسية والاجتماعية.
– نحاول الحفاظ على مستوى الإنتاج ورفعه إلى 2 مليون برميل خلال 3-5 سنوات. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)
2023-01-22 18:15:40
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