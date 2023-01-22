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أعلن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تمكنها من ربط 7 آبار على الإنتاج منها

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تمكنها من ربط 7 آبار على الإنتاج منها 6 نفطية وبئر للغاز الطبيعي، وأوضحت الشركة بأنّ الآبار التي تم ربطها يصل إنتاجها إلى 3500 برميل، من النفط الخام في اليوم ونحو 4.4 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتابعت الشركة أنّه جرى تركيب الأجزاء السطحية من صمامات ومنظومات الحماية انتهاءً بربط خطـوط التدفـق إلى معمل الغاز بحقل الحطيبة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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