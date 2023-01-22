اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، بأن الدول ا

اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، بأن الدول التي تغيبت عن التواجد بمؤتمر وزراء الخارجية العرب بالعاصمة طرابلس، بسبب جهود سلبية بذلت من طرفها منذ ترأس ليبيا لمجلس الجامعة على حد قولها، وأضافت المنقوش في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للخارجية، بأن أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقِد اليوم في العاصمة طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي بعجز الجامعة عن تحقيق التضامن مع ليبيا.

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