الناشط حسام القماطي يكشف فضائح “مقايضة النفط”

الناشط الحقوقي حسام #القماطي يكشف قيام #إبراهيم_الدبيبة بمقايضة #النفط مقابل البنزين بالمخالفة للقانون عبر شركة تركية وسيطة تملكها سيدة الأعمال التركية المتورطة في قضايا فساد رؤيا #بايجان.

القماطي: قرار اللجنة الشعبية العامة عام 2007 منع بيع النفط الليبي بالمقايضة.

– ما حدث خلال سنوات الماضية كان أقرب لبرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي حيث يتم التحصل علي البنزين مقابل نفط يرسل للمصافي.

– النفط الليبي يباع لشركات وسيطة مثل Bayegan AS التركية لتجارة المشتقات النفطية والتي لا تملك مصفاة بما يخالف التشريعات.

– أحد السماسرة المعروفين لهذه الشركة سيدة تدعي Ruya Bayegan علاقتها وطيدة بمثلث الفساد.

– #عماد_بن_رجب مدير إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة #الوطنية_للنفط كان يقوم باستيراد #البنزين_المغشوش ومقايضته بالنفط الخام الذي يتم بيعه بأسعار مخفضة.

– بعد القبض على بن رجب والتحقيق معه من قبل #النائب_العام بدأت أركان مثلث الفساد بالشعور بالخطر.

– حاولوا الضغط علي الصديق #الصور للإفراج علي عماد بن رجب لكنه لم يرضخ للضغوط ورفض الإفراج عنه.

– #بن_قدارة يحاول أن يقنع من حوله أن #الولايات_المتحدة تسعي لأن تطلق سراح بن رجب بحكم أنه يحمل الجنسية الأمريكية.

– استمرار حبس بن رجب يضع الأطراف المعنية في رعب بما سوف يفضحه حال تمكن النائب العام من كشف المجموعة وتفاصيل البيع و الصفقات.

– صفقة #صدام_حفتر وإبراهيم الدبيبة التي تم كشفها سابقًا لها علاقة أيضًا بموضوع بيع البنزين وتهريبه.

– الولايات المتحدة تقوم بتحقيق منفصل عن طريق الخزانة الأمريكية في صفقات البيع اللي تمت والأشخاص المشبوهين اللي لهم علاقة بشركات في #أذربيجان و #قبرص و #ماليزيا و #ألبانيا.

– الولايات المتحدة لم تضغط بأي شكل لإطلاق سراح عماد بن رجب و الحقيقة أنها متعاونة مع الطرف الليبي لأن الموضوع مرتبط بتمويل محتمل لقوات #الفاغنر. #السبق