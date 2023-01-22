#إنفو_المرصد | مستوى تمثيل و حضور اجتماع وزراء الخارجية العرب في #طرابلس يثير الجدل بعد إعلانه يوم عطلة في العاصمة و إغلاق شوارعها و المنقوش تعتبره جدًا ناجح.. تفاصيل أكثر 👇🏻
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ليبيا مباشر
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