عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير عن فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في طر

عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير عن فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس: مؤتمر صحفي لا يوجد به لا بيان ختامي ولا حتى موضوعات تم مناقشتها ولا قضايا تم تداولها ولا حتى جدول أعمال للتشاور حوله. #ليبيا_برس
2023-01-22 23:29:19
1674430159
عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير عن فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس: مؤتمر صحفي لا يوجد به لا بيان ختامي ولا حتى موضوعات تم مناقشتها ولا قضايا تم تداولها ولا حتى جدول أعمال للتشاور حوله. #ليبيا_برس
2023-01-22 23:29:19
1674430159
أضف تعليقـك