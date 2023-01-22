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عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير عن فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في طر

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير عن فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس: مؤتمر صحفي لا يوجد به لا بيان ختامي ولا حتى موضوعات تم مناقشتها ولا قضايا تم تداولها ولا حتى جدول أعمال للتشاور حوله. #ليبيا_برس

2023-01-22 23:29:19

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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