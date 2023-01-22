عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير عن فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في طر

عضو المجلس الانتقالي السابق، حسن الصغير عن فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس: مؤتمر صحفي لا يوجد به لا بيان ختامي ولا حتى موضوعات تم مناقشتها ولا قضايا تم تداولها ولا حتى جدول أعمال للتشاور حوله. #ليبيا_برس