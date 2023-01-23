وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكر

وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: لابد من التوصل إلى حل بشأن الأزمة الليبية، لأننا حتى اليوم نرى أن هناك توتر كبير.

ــ هناك ضرورة لوجود تعاون من كل الأطراف الكبيرة المهتمة بليبيا، للتوصل إلى اتفاقية للوصول إلى الانتخابات.

ــ مصر دولة مهمة للغاية بالنسبة للأزمة الليبية، وهناك رغبة كبيرة منها للتعاون وتبادل الآراء حتى الوصول لحل إيجابي.

ــ هذا سيساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، لأن بعض الممرات للهجرة ينبغي السيطرة عليها. #ليبيا_برس

2023-01-23 02:20:36

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