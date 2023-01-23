عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:

– غياب وزراء الخارجية العرب عن الاجتماع في طرابلس هو إقرار واضح بأن حكومة الدبيبة لا تمثل البلاد

– ماحدث هو تأكيد من الوزراء العرب بأن الوضع في ليبيا غير مستدام، ولابد من إيجاد حل حقيقي وحكومة موحدة في البلاد

– المنقوش كانت تسوق لشيء غير موجود وهو قدرتها على جلب الوزراء العرب وما حدث يعتبر فشلا واضحا لها أمام الحكومة

– حتى الدول المتقاربة والداعمة لحكومة الدبيبة غابت اليوم عن الاجتماع، وهذا دليل على أن الحكومة موجودة بفعل الأمر الواقع فقط

#ليبيا_24

2023-01-23 07:00:02

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