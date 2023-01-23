صلاح العمروني، مدير مستشفى الأطفال #بنغازي: المستشفى يشهد نقصًا حادًا في أدوية ا

صلاح العمروني، مدير مستشفى الأطفال #بنغازي: المستشفى يشهد نقصًا حادًا في أدوية الأورام للأطفال.

ــ أدوية الأورام تُستهلك في المستشفى سريعًا لكثرة عدد الحالات المصابة بالأورام، فقد استقبل حالات جديدة الأسبوع الماضي.

ــ نتمنى أن تعمل الجهات المختصة لضمان انسياب هذه الأدوية، لا أن توفرها على فترات متقطعة.

ــ نرجو من الجهات المسؤولة توفير العلاج بصورة دائمة واستحداث آلية أسرع من التعقيدات المستندية الحالية، تضمن مراقبة توزيع الأدوية ومنع التلاعب فيها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-23 10:49:54

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