صور | الأجهزة الرقابية تغلق مخبز داخل بلدية #ابو_سليم لوجود تسرب مياه الصرف الصح

صور | الأجهزة الرقابية تغلق مخبز داخل بلدية #ابو_سليم لوجود تسرب مياه الصرف الصحي الخاصة بدورات المياه داخل مكان تحضير العجين و عدم مطابقة المكان للمواصفات الصحية. #ليبيا #المرصد (الرقابة على الأغذية)