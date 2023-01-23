صور | الأجهزة الرقابية تغلق مخبز داخل بلدية #ابو_سليم لوجود تسرب مياه الصرف الصح

صور | الأجهزة الرقابية تغلق مخبز داخل بلدية #ابو_سليم لوجود تسرب مياه الصرف الصحي الخاصة بدورات المياه داخل مكان تحضير العجين و عدم مطابقة المكان للمواصفات الصحية. #ليبيا #المرصد (الرقابة على الأغذية)
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ليبيا مباشر
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