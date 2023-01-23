عاجل

صور | الأجهزة الرقابية تغلق مخبز داخل بلدية #ابو_سليم لوجود تسرب مياه الصرف الصح

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الأجهزة الرقابية تغلق مخبز داخل بلدية #ابو_سليم لوجود تسرب مياه الصرف الصحي الخاصة بدورات المياه داخل مكان تحضير العجين و عدم مطابقة المكان للمواصفات الصحية. #ليبيا #المرصد (الرقابة على الأغذية)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك