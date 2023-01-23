عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي: – غياب الوزراء عن اجتماع حكومة الدبية ا

عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:

– غياب الوزراء عن اجتماع حكومة الدبية الأحد، أثبت أن هذه الحكومة لا تحظى بأي شرعية لا محلية ولا دولية.

– هذا تعبير واضح وصريح من الدول العربية بأن هذه الحكومة “هشة” ولا تملك أي شرعية تسمح لها بالبقاء.

– الإجراء الذي قام به وزراء العرب، الأحد، قد يدفع باتجاه تسريع العملية السياسية، لأن المجتمع الدولي يتحرك وفق السياسات التي ترسمها الدول العربية عبر جامعة الدول العربية.

– أعتقد أن هذا الأمر سيكون محفزا لـ البعثة الأممية لأن تعلن عن خطة لتوحيد السلطة التنفيذية في المداخلة التي سيقوم بها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في فبراير القادم.

– المنقوش كانت تسوق لشيء غير موجود وهو قدرتها على جلب الوزراء العرب، وماحدث يعتبر فشلا واضحا لها أمام الحكومة.

– حتى الدول المتقاربة والداعمة لـ حكومة الدبيبة غابت عن الاجتماع، وهذا دليل على أن هذه الحكومة موجودة بفعل الأمر الواقع فقط.

#ليبيا_24

2023-01-23 13:07:24

1674479244