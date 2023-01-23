ثمن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، خلال لقاء جمعه الوفد المرافق له، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دور المجلس الرئاسي المهم وتبنيه لمشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين، مؤكداً أن الجمهورية التونسية تدعم كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، وأن تونس حريصة على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.

#الحدث_الليبي

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