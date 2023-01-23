مصدر: عقيلة صالح اشترط على المجلس الأعلى حسم ملف المناصب السيادية مقابل تمرير القاعدة الدستورية

مصدر من #المجلس_الأعلى_للدولة: هناك اجتماع للجنة المناصب السيادية مع رئاسة المجلس حول تقريرها النهائي، الذي سيحدد على ضوئه موعد انعقاد الجلسة المقبلة.

– انتهت الخميس الماضي فترة الطعون ضد المرشحين للمناصب السيادية، وسيتم إحالة من تم إجازهم إلى #مجلس_النواب.

– #عقيلة_صالح اشترط على المجلس الأعلى حسم ملف المناصب السيادية مقابل تمرير #القاعدة_الدستورية.

– هناك ثقة متبادلة بين #المشري وعقيلة فيما يتعلق بحسم ملف المناصب السيادية وعدم السماح لترشح العسكريين إلى #الانتخابات الرئاسية.

– آلية تشكيل الحكومة الجديدة المقدمة للبعثة الأممية تتمثل في انتخاب لجنة مكونة من 6 أعضاء من المجلسين وآخرين تختارهم البعثة في موعد أقصاه نهاية مارس المقبل.

– إن لم يتم اتخاذ أي خطوة أو أي بادرة سينتقل الأمر للبعثة الأممية ويخرج من دائرة المجلسين.

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