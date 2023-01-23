طالب رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط أجوكو صلاح القطراني، مجلس إدارة ال

طالب رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط أجوكو صلاح القطراني، مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بممارسة الضغط على الجهات المعنية بالدولة لتوفير الميزانيات اللازمة لاستمرار عمليات الشركة، مشيرا إلى أن الوضع المالي السيئ والأزمة المالية الخانقة والمشاكل التي تواجه الشركة، أدت إلى ترتيب ديون والتزامات كبيرة وتوقف العديد من المشاريع والأعمال المهمة والحيوية بالشركة والمرتبطة باستمرار الإنتاج ورفع معدلاته.

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