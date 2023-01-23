الجرندي: تونس تثمن دور الرئاسي وتبنيه مشروع المصالحة الوطنية وتدعم مبادرات الخروج من الانسداد السياسي

رئيس #المجلس_الرئاسي، #محمد_المنفي، استقبل، اليوم الإثنين، وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، الذي نقل تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، وكان اللقاء بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية #نجلاء_المنقوش.

– #المنفي أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين #ليبيا وتونس، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومصير مشترك، معرباً عن تقديره لدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية.

– وزير الخارجية التونسي، ثمن دور المجلس الرئاسي المهم وتبنيه لمشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين.

– وزير الخارجية التونسي: الجمهورية التونسية تدعم كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

– وزير الخارجية التونسي: #تونس حريصة على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.

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