صور | المنفي في استقبال عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي بحضور مستشاره زياد د

صور | المنفي في استقبال عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي بحضور مستشاره زياد دغيم و المنقوش : العلاقة بين #ليبيا و #تونس تاريخية . #المرصد ( المكتب الإعلامي )
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ليبيا مباشر
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