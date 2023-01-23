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صور | المنفي في استقبال عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي بحضور مستشاره زياد د

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المنفي في استقبال عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي بحضور مستشاره زياد دغيم و المنقوش : العلاقة بين #ليبيا و #تونس تاريخية . #المرصد ( المكتب الإعلامي )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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