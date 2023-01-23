حمودة: اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس “سليم” قانونيا وميثاق الجامعة العربية لم يحدد نصابًا

الناطق باسم حكومة #الوحدة_الوطنية محمد حمودة: حضور عدد من الوزراء للاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب في #طرابلس، يؤكد أن الاجتماع سليم قانونيا.

– ما قامت به الأمانة العامة للجامعة العربية يُعدّ انحيازا لدولة عضو على حساب أخرى، وهو ما كنّا نرجو ألّا يحدث، وفق قوله.

– لم يُحدّد ميثاق #الجامعة_العربية نصابًا لانعقاد الاجتماع التشاوري، و بحث الاجتماع التنسيق في #القضية_الفلسطينية، وقضايا #ليبيا والمغرب العربي الكبير، وغيرها من القضايا العربية.

– ليبيا حريصة دائما على وحدة الصف العربي، وهذا الاجتماع التشاوري خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.

– كل الجهود التي تحاول عرقلة مساعي ليبيا والدول الصديقة لجمع شمل الدول العربية، لن تنجح لأنها تأتي عكس إرادة الشعوب العربية أولا والقادة العرب ثانيا.

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