عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي: لا توجد ثقة متبادلة بين مجلسي النواب وا

عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي: لا توجد ثقة متبادلة بين مجلسي النواب والدولة، وعقيلة مستمر في التراجع عن تصريحاته.

ــ هناك مقايضة بين عقيلة والمشري بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.

ــ عقيلة يشترط حسم ملف المناصب السيادية، مقابل تمرير القاعدة الدستورية.

ــ لجنة المناصب السيادية اجتمعت مع رئاسة مجلس الدولة، وكان هناك خلاف في وجهات النظر معها.

ــ لا يزال الخلاف قائمًا بين أعضاء مجلس الدولة بشأن الأولوية في حسم المسارات الثلاثة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-23 14:40:43

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