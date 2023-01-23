استبعد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، تسمية حكومة جديدة في مارس المقبل كون التحضي

استبعد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، تسمية حكومة جديدة في مارس المقبل كون التحضيرات والموقف الدولي والإقليمي محتشمة بهذا الخصوص، وقال “الحديث عن حكومة جديدة في مارس المقبل أو غيره من الشهور لم نسمع به”، مشيرا إلى أن اعتذار بعض وزراء الخارجية العرب عن حضور اجتماع طرابلس سببه انقسام البلاد في ظل حكومتين، إضافة إلى نفوذ بعض الدول في الجامعة العربية.

#الحدث_الليبي

قصص آنية وأخرى منوعة…سياسة وثقافة وسوشيال ميديا كلها في قناتنا على اليوتيوب فتابعونا..

https://www.youtube.com/c/AlHadathNAF