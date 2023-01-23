وليد اللافي: الاجتماع التشاوري نجاح يُنسب لليبيا، وانعقاده حق مُكتسب للشعب الليب

وليد اللافي: الاجتماع التشاوري نجاح يُنسب لليبيا، وانعقاده حق مُكتسب للشعب الليبي.

ــ هذا الاجتماع كان تحدي بالنسبة لليبيا، ورسالة من حكومة الوحدة، بأن #ليبيا تُرحب بعقد الاجتماعات الإقليمية التي كانت منقطعة منذ قرابة العشر سنوات.

ــ متمسكون دائمًا بحق ليبيا، حتى لو كان على حساب إرضاء دولة أو أخرى.

ــ حضور الأمانة العامة للجامعة العربية للاجتماعات مسألة تنظيمية، فهي مدعوة مثلها مثل أي دولة.

ــ الحديث عن أن الأمانة العامة لم تحضر بسبب النصاب، لم نسمع به من قبل، ونعلم أن بعض الدول لم تكن مرحبة برئاسة ليبيا لهذه الدورة.

ــ ما تحقق في الاجتماع كان إيجابيًا، وحضور الدول العربية التي تدعم الاستقرار في ليبيا كان واضحًا.

ــ الجميع يعلم مواقف بعض الدول، ونتمنى أن تُغير هذه الدول من وجهة نظرها. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-01-23 15:20:58

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