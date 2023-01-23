قال وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، بحكومة الدبيبة، خلال أعمال منتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت، إن ليبيا إحدى الدول الأفريقية التي تتمتع بموقع جغرافي مهم، كونها بوابة عبور في مجال الاتصالات والإنترنت في المستقبل، مؤكدا على ضرورة أن تبتكر أفريقيا طرقا لمواكبة الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية، وسد فجوات الاتصال، وخلق فرص عمل لائقة.

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