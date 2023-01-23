خبر | سفارة #بريطانيا تحيي ذكرى احتلال #طرابلس عبر ما وصفته بـ ” ذكرى تسليمها و استلامها من الحماية الإيطالية ” بعد هزيمة #إيطاليا في مثل هذا اليوم من سنة 1943 وذلك بزيارة لمقبرة الحرب العالمية الثانية في العاصمة للملحق العسكري البريطاني و زميله الإيطالي مؤكدة أن البلدين أصبحا صديقين متحالفين منذ ذلك الوقت بعد تسوية خلافاتهما و بأن زيارتهما للمقبرة تأتي للتذكير بتضحيات ” زملائهم ” الذين ماتوا أثناء الحملة العسكرية في #ليبيا. #للمرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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