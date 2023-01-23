ناجي مختار، نائب المشري: المجلس الرئاسي ليس له أي شرعية تخول له الخوض في المسائل الدستورية، فهو ليس جسمًا منتخبًا.

ــ المجلس الرئاسي يُطلق مصطلحات لفظية فقط، مثل المصالحة الوطنية، لأن جميع المناصب يتقلدها أي شخص.

ــ المجلس الرئاسي أعلن عن مؤتمر للمصالحة الوطنية، دون أن يحدد من هم أطراف هذه المصالحة.

ــ لا داعي لرفع شعارات بشأن المصالحة، فعلى الأرض لا يوجد أي قيود على التنقل داخل #ليبيا.

ــ كافة المحددات التي تحدث عنها المؤتمر التحضيري للمصالحة الوطنية، يُحددها الدستور الليبي، ومن يريد تحضير للمصالحة عليه أن يستفتي على الدستور.

ــ ما يحدث في ليبيا صراع سياسي وعسكري يعيق توحيد مؤسسات الدولة، وليس مشكلة مصالحة وطنية. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-01-23 16:40:30

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