وليد اللافي: مسألة تشكيل حكومة جديدة سواء برئاسة باشاغا أو غيره، لم تكن مطروحة ف

وليد اللافي: مسألة تشكيل حكومة جديدة سواء برئاسة باشاغا أو غيره، لم تكن مطروحة في اجتماعات الجامعة العربية.

ــ حكومة الوحدة ملتزمة بخارطة الطريق التي تقول إن الحكومة الحالية آخر حكومة انتقالية قبل الذهاب للانتخابات.

ــ من يرغب في تغيير الحكومة الحالية، عليه إنشاء قاعدة دستورية والذهاب للانتخابات، والجميع يعرف من يُعطلون الانتخابات.

ــ المشكلة تكمن في قانون الانتخابات، أي أنها مشكلة قانونية ودور الحكومة دور لوجيستي ويمكنها أن تنفذه في أي وقت. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-01-23 17:25:05

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