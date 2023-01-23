المحلل الاقتصادي بشير المصلح:

– تفاقم أزمة البنزين في مدن عدة بالمنطقة الجنوبية، وسط مناشدة الأهالي بحل المشكلة وتوفير البنزين المدعوم.

– أسعار الوقود قفزت إلى مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ لتر البنزين في الجنوب أربعة دنانير، بينما لا يتجاوز سعره في شمال ليبيا 0.15 دينار.

– لا قدرة للمواطنين على شراء لترات بنزين من السوق الموازي بسعر مبالغ فيه.

– أزمة البنزين مستمرة ولا توجد ناقلات منذ أكثر من أسبوع، والسعر يتضاعف كل يوم.

– مشكلة الجنوب أمنية بالدرجة الأولى، فضلاً عن استمرار ظاهرة التهريب.

– يجب الكشف عن هوية الجهات التي تضخ الوقود في السوق الموازي.

– السلطات المحلية التي لا تقوم بدورها في تنسيق إيصال البنزين إلى المواطنين تتحمل جزءاً من المسؤولية.

#ليبيا_24

2023-01-23 17:40:02

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