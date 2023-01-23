عضو مجلس النواب، سالم قنيدي: عقيلة صالح تلاعب بالمشري في #القاهرة، وما زال يملك إقرار قانون استحداث المحكمة الدستورية.

ــ عقيلة صالح تراجع عن إعلان القاهرة، واتفاقه مع المشري على استقالة العسكري قبل ترشحه للانتخابات.

ــ ما يقوم به عقيلة عبث وتغليب للمصالح الشخصية على المصلحة العليا، وإنهاء المرحلة الانتقالية.

ــ لن يتم حل الأزمة السياسية إلا بالضغط الدولي على عقيلة والمشري لإنجاز مهام المسار الدستوري.

ــ التعديل الدستوري الثاني عشر مطعون فيه أمام الدائرة الدستورية، ولا يمكن اعتماد الإعلان الدستوري المؤقت كقاعدة دستورية للمرحلة المقبلة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-23 18:14:30

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