صور | ميناء #مصراتة البحري يستقبل الباخرة ” هاكونا ماتاتا Hakuna Matata ” أكبر باخرة تجارية تدخل للموانئ الليبية بطول يتجاوز الـ 300م و عرض 40م قادمة من ميناء أمبارلي التركي على متنها 701 حاوية نمطية TEUS. #ليبيا #المرصد (المنطقة الحرة مصراتة)