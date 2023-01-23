صور | ميناء #مصراتة البحري يستقبل الباخرة ” هاكونا ماتاتا Hakuna Matata ” أكبر باخرة تجارية تدخل للموانئ الليبية بطول يتجاوز الـ 300م و عرض 40م قادمة من ميناء أمبارلي التركي على متنها 701 حاوية نمطية TEUS. #ليبيا #المرصد (المنطقة الحرة مصراتة)
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ليبيا مباشر
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