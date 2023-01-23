المحلل السياسي حسام القماطي: – هناك تباطؤ في عودة النازحين لتضرر منازلهم بسبب ا

المحلل السياسي حسام القماطي:

– هناك تباطؤ في عودة النازحين لتضرر منازلهم بسبب النزاع المسلح، وافتقارهم للحصول على خدمات عامة عند عودتهم.

– لا يمكن تجاهل الجانب الاجتماعي المتمثل في المشكلات القَبَلية التي ربما قد تسببت في تأخير عودة بعض المواطنين، إلى جانب الوضع السياسي غير المستقر.

– مع تراجع عدد النازحين عن ذي قبل، إلا أن عدد 160 ألف مواطن يشير إلى استمرار الأزمة في ليبيا حتى بعد نهاية عقد من الصراع الذي أدى إلى نزوح هذه الجموع.

– تقارير الجهات المعنية تشير إلى استمرار معاناة النازحين في دولة لديها قدرات مالية.

– المشكلات الاجتماعية التي تواجه النازحين يمكن حللتها لو كانت هناك مبادرات حكومية لوضع حل حقيقي.

– يبقى العجز الحكومي عن مواجهة هذه الأزمة وتحمل مسؤوليتها أحد أسباب بقاء المشكلة حتى الآن.

#ليبيا_24

2023-01-23 19:16:49

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