ناجي مختار، نائب المشري: الخلاف في #ليبيا سياسي، بين شرق البلاد وغربها، أي مجلسي النواب والدولة ومن يناصرهما.

ــ هناك خلاف بين المجلسين حول تصور الدولة القادمة، وكيفية بناء الدولة في غياب دستور.

ــ هناك حالة توافق حاليًا بين المجلسين، والخلافات تتمثل في مادتي شروط الترشح للرئاسة الخاصة بمزدوجي الجنسية والعسكريين.

ــ عدم تقارب #مصر و #تركيا قد يكون له تأثير سلبي على إنجاح التوافق بين المجلسين، وعلى الدولتين أن يعلنا رفع تأثيرهما السياسي على ليبيا.

ــ المرحلة المقبلة سيوجه كلا المجلسين طلبًا للدولتين لرفع أيديهما عن ليبيا، ويترك الحوار لليبيين المباشر مع أنفسهم داخل ليبيا برعاية أممية.

ــ الاتفاق على توزيع المناصب السياسية أمر طبيعي في الحياة السياسية بأي دولة، ولو أجريت الانتخابات، سيتم تكرار هذه العملية في توزيع المناصب السياسية المقبلة. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-01-23 19:50:52

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