أعرب سفير التشيك لدى ليبيا عن تطلّع بلاده لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المج

أعرب سفير التشيك لدى ليبيا عن تطلّع بلاده لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، وتعزيز اتفاقيات التعاون بين وزارتي الصحة الليبية والتشيكية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الصحة بحكومة الدبيبة “رمضان أبو جناح” لبحث تسهيل منح التأشيرات للمرضى الليبيين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال توريد المعدات الطبية المتخصصة في تقديم العلاج الطبيعي.

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