عضو مجلس الدولة الاستشاري، إدريس بوفايد: عقيلة صالح نسف وانقلب على الاتفاق بينه وبين المشري في #القاهرة، بشأن القاعدة الدستورية.

ــ عقيلة صالح يسعى لتعديل جزئي في الإعلان الدستوري بعيدًا عن التوافق بين المجلسين، بهدف الضغط على مجلس الدولة.

ــ رئيس لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة رفض قبول دعوة مجلس النواب لاستئناف المفاوضات.

ــ أستبعد موافقة عبدالله باثيلي على طلب عقيلة بتشكيل حكومة جديدة بدلاً من حكومتي الدبيبة وباشاغا.

ــ المجتمع الدولي والبعثة الأممية، يدعمان السلطة التنفيذية الحالية، بشقيها الرئاسي والتنفيذي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-23 20:31:00

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