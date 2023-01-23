مجلس المصدرين الأتراك:

– الصادرات التركية إلى دول شمال أفريقيا ترتفع بنسبة 5.1 بالمئة في 2022 مقارنة بعام 2021، لتبلغ 13 مليارا و148 مليون دولار.

– قطاعات الكيماويات والصلب والحبوب والبقول والبذور الزيتية جاءت في أبرز صادرات تركيا لدول شمال أفريقيا خلال العام الماضي.

– الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت مليارين و408 ملايين دولار.

– قيمة صادرات تركيا إلى المغرب بلغت مليارين و968 مليون دولار، وإلى الجزائر مليارا و914 مليون دولار.

– قيمة صادرات تركيا إلى تونس، بلغت مليار و505 ملايين دولار، وإلى مصر 3 مليارات و928 مليون دولار، وإلى السودان 423 مليون دولار.

– إجمالي الصادرات التركية ارتفع بنسبة 12.9 بالمئة في 2022 مقارنة بعام 2022 وبلغ 254 مليارا و210 ملايين دولار.

#ليبيا_24

2023-01-23 18:00:30

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