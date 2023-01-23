أعيان وحكماء البطنان يحذرون في بيان، من محاولة الدبيبة تسليم مدير إدارة الاستخبا

أعيان وحكماء البطنان يحذرون في بيان، من محاولة الدبيبة تسليم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق اللواء عبدالله السنوسي ويُطالبون بإطلاق سراح بوعجيلة مسعود.

البيان: نطالب بإطلاق سراح الرهينة بوعجيلة مسعود دون قيد أو شرط

– ملف لوكربي أغلق نهائيًا ودفع الشعب الليبي ثمنًا باهظًا وفقًا لاتفاقية بين البلدين وقعت عام 2008.

– نُحمل من يُحاول تسليم عبدالله السنوسي المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح القضية من أضرار بالمصالح الليبية.

– نطالب المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

– نقف اليوم لاتخاذ موقف موحد ضد أي صفقة لتسليم مواطن ليبي في قضية منتهية مقابل البقاء في السلطة لأيام معدودات. #ليبيا_برس

2023-01-23 22:15:09

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