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صور | الأجهزة الرقابية في #الزنتان تتخذ الاجراءات القانونية حيال عدد من مطاعم ال

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الأجهزة الرقابية في #الزنتان تتخذ الاجراءات القانونية حيال عدد من مطاعم المدينة لانعدام النظافة بأماكن تجهيز الطعام و عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين و وجود وجبات يعاد تسخينها لأكثر من يوم و تباع مجددًا للزبائن . #ليبيا #المرصد (سلامة الغذاء و الدواء الزنتان)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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