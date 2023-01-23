صور | الأجهزة الرقابية في #الزنتان تتخذ الاجراءات القانونية حيال عدد من مطاعم ال

صور | الأجهزة الرقابية في #الزنتان تتخذ الاجراءات القانونية حيال عدد من مطاعم المدينة لانعدام النظافة بأماكن تجهيز الطعام و عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين و وجود وجبات يعاد تسخينها لأكثر من يوم و تباع مجددًا للزبائن . #ليبيا #المرصد (سلامة الغذاء و الدواء الزنتان)