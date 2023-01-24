عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أبو صلاح شلبي: أوضاع المستشفيات متدهورة، ونعاني من هجرة الكفاءات الطبية والعمالة الأجنبية للخارج، بسبب الأوضاع الأمنية والمعيشية التي شهدتها البلاد على مدار العقد الماضي.

ــ نعاني من الفساد وتراكم الديون جراء تضخم فواتير علاج مرضى الأورام بالخارج.

ــ هذه المشكلة يمكن التصدي لها، في حال انتزاع دور الوسطاء من شركات تتولى رعاية أوضاع المرضى الليبيين بدول الجوار وغيرها.

ــ بات من الصعب إجراء بعض العمليات الجراحية الصغيرة، ما انعكس على تزايد اللجوء للعلاج بالخارج، سواء على نفقة الدولة أو على نفقة المريض.

ــ السياسات الصحية المطبقة بعموم البلاد، لم يجرِ عليها أي تغيير منذ عقود، ولابد من تحديثها.

ــ من يُشرفون على القطاع الصحي، لم يفكروا في تطوير آليات مناسبة لما تقدمه الدولة من علاج مجاني لأبنائها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-24 02:15:11

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