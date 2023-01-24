أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، اتفاقية مع الغرفة التجارية الأميركي

أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، اتفاقية مع الغرفة التجارية الأميركية العربية، لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، بحضور السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وبحسب الحساب الرسمي لغرفة طرابلس، فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات بعدد من المجالات، وتنظيم مؤتمرات اقتصادية ومعارض مشتركة في كلا البلدين.

#الحدث_الليبي