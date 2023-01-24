فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: لدينا خطط للوصول إلى 2 مليون برميل خل

فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: لدينا خطط للوصول إلى 2 مليون برميل خلال 3 إلى 5 سنوات

– إيرادات العام الماضي 30 مليار دولار ما يعادل 130 مليار دينار ليبي.

– بإمكاننا الوصول لأرقام أكبر لأن ليبيا بها احتياطي نفطي كبير واحتياطي جيد من الغاز.

– الاستثمار النفطي يحتاج لاستثمارات كبيرة وهذا لن يتحقق إلا بالاستقرار

– ننفق سنويا 36 مليار دينار لشراء البنزين والديزل.

ــ استقرار الكهرباء في الفترة الأخيرة سببه توافر الغاز لمحطات التوليد بقيمة 24 مليار دينار.

ــ قللنا حصة الغاز المتفق على توريدها لإيطاليا وفضلنا إعطاءها لمحطات الكهرباء لأهميتها للمواطنين.

ــ لدينا 550 كيلو متر خالصة في المياه الإقليمية بحوض المتوسط وهي أكثر منطقة واعدة بالغاز في العالم.

ــ توصلنا إلى اتفاق تعاون مع إيني لاستثمار 8 مليارات دولار. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-01-24 10:42:46

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