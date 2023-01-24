أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، ارتفاع الإنتاج اليومي للمن

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، ارتفاع الإنتاج اليومي للمنظومة بنحو 200 ألف متر مكعب، ليصل إلى 1.2 مليون متر مكعب، وبزيادة 22% عن السنة الماضية، وبحسب الصفحة الرسمية للجهاز فإن ارتفاع الإنتاج يأتي لعدة عوامل أبرزها استقرار الإمداد المائي، بعد صيانة صمامات التحكم بالتدفق في الشويرف، وتنفيذ الجزء الأكبر من خطة استخراج وصيانة وتركيب المضخات الغاطسة بالحقول.

#الحدث_اللييي