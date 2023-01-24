#شاهد.. حرق مزرعة ومنزل أحمد #القطعاني الملقب “#صلوعة” التابع للبحث الجنائي #بنغازي من قبل علي #الفرجاني التابع للواء طارق بن زياد بقيادة #صدام_حفتر. #السبق (فيديو)