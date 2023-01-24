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شاهد.. حرق مزرعة ومنزل أحمد القطعاني الملقب “صلوعة”

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#شاهد.. حرق مزرعة ومنزل أحمد #القطعاني الملقب “#صلوعة” التابع للبحث الجنائي #بنغازي من قبل علي #الفرجاني التابع للواء طارق بن زياد بقيادة #صدام_حفتر. #السبق (فيديو)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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