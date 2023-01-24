موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي: #واشنطن تسعى إلى تحقيق تقارب بين حف

موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي: #واشنطن تسعى إلى تحقيق تقارب بين حفتر والدبيبة، لعزل مجموعة فاغنر الروسية في #ليبيا.

ــ قضية عناصر فاغنر، كانت محور زيارة مدير المخابرات الأميركية، وليام بيرنز، إلى #طرابلس، وواشنطن كانت تأمل في اتفاق يُشجع حفتر على الاستغناء عن خدمات المجموعة الروسية.

ــ واشنطن تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن سيطرة فاغنر على العديد من حقول النفط، مما قد يمنح #روسيا نفوذًا جديدًا في سوق الطاقة.

ــ واشنطن تنتقد من وراء الكواليس #القاهرة بشكل خاص، التي تُعد الداعم الرئيسي لحفتر ولها علاقات فاترة مع الدبيبة، وتعارض التحالف بينهما.

ــ لقاء القائم بأعمال السفارة الأميركية لدي ليبيا ليزلي أوردمان، ونائب قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، جون لامونتاني، بحفتر، هدفه التحذير من أي محاولة لإغلاق المواقع النفطية، واستخدام القوة لعرقلة العملية الانتخابية.

ــ من المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية اجتماعًا لمبعوثي الدول الفاعلة في الشأن الليبي، وكان من المفترض عقد اللقاء منتصف يناير، لكنه تأجل إلى شهر فبراير المقبل. #ليبيا_برس

2023-01-24 13:41:20

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