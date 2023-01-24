وفاة حمزة الخشمي متأثرًا بجراحه بعد إصابته في محاولة اغتــيال اليومين الماضيين

وفاة #حمزة_الخشمي العقوري متأثرًا بجراحه بعد إصابته في محاولة اغتـيال بعد اطلاق الرصاص عليه يوم اول امس الاحد بمنطقة الصابري في بنغازي.

ــ سيارات معتمة قامت بالرماية علي حمزة الخشمي، بمنطقة #الصابري، في بنغازي، أول أمس الأحد، وتم نقله العناية المركزة بمستشفى الجلاء.

ــ العناصر التي قامت بالرماية على الخشمي، تابعة لسرية 20/20 بإمرة مروان بوزقية، التابعة لكتيبة طارق بن زياد، والخاضعة لسيطرة صدام حفتر، رفقة عناصر من الظواهر السلبية التابعة لفرج اقعيم.

ــ حمزة الخشمي سبق واستطاع الهرب منهم فألقوا القبض على والده وأصابوا أخته بطلق ناري في محاولة لإجباره على تسليم نفسه.

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