الباحث السياسي حافظ الغويل: موقف الدول العربية من الاجتماع التشاوري صحيح، لأن هذ

الباحث السياسي حافظ الغويل: موقف الدول العربية من الاجتماع التشاوري صحيح، لأن هذه الحكومة لا ينبغي أن تحصل على أي احترام.

ــ الحكومات التي انبطح لهم الدبيبة والمنقوش لم يردوا حتى على الدعوة ولم ترسل أي مبعوث أو سفير.

ــ هذه الحكومة ضعيفة وهشة، وبلا أي شرعية مثلها مثل بقية الأجسام الليبية.

ــ هناك إجماع عربي بأن هذه الحكومة مؤقتة، وأنهم لا يريدون التورط في صراع الشرعيات الليبية الحالية.

ــ الدول العربية لا تريد أن يُنظر لها على أنها تتخذ موقف أو تؤيد حكومة على حساب الأخرى.

ــ امتناع الدول العربية عن الحضور، لا يُعني تأييد الحكومة الموازية. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-01-24 14:28:46

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