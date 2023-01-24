موقع استخباراتي يكشف غرض زيارة مدير المخابرات الأمريكية إلى طرابلس وعلاقتها بحفتر

موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي: غرض زيارة مدير المخابرات الأمريكية #وليام_بيرنز إلى #طرابلس هو التحذير من نفوذ مجموعة #فاغنر الروسية في عديد من #الحقول_النفطية في #ليبيا.

– #واشنطن قلقة من سيطرة “فاغنر” على العديد من حقول #النفط، والذي يمنح #روسيا نفوذا جديدا في سوق الطاقة.

– واشنطن انتقدت دور #القاهرة باعتبارها الداعم الرئيسي لحفتر ولها علاقات فاترة مع #الدبيبة، تعارض بشدة التحالف بينهما.

– الزيارة تحذيرا من أي محاولة لإغلاق المواقع النفطية وضد استخدام القوة لعرقلة العملية الانتخابية، والدفع بشكل خاص لتعيين الدبلوماسي الأمريكي “كينيث غلوك” في المرتبة الثانية كمساعد رئيس في بعثة #الأمم_المتحدة للدعم في ليبيا.

– واشنطن تأمل في حدوث اتفاق يخلو من “العداوة” من شأنه أن يشجع حفتر على الاستغناء عن خدمات المجموعة الروسية، المتمركزة في منطقة الهلال النفطي والجفرة وبنغازي، وفق الموقع.

– الموقع الاستخباراتي نفى سفر بيرنز إلى مدينة #بنغازي ولقائه بـ “خليفة حفتر”.

– حفتر استقبل القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا، ليزلي أوردمان، ونائب قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا والقوات الجوية في أفريقيا، جون لامونتاني، في بنغازي.

– الموقع نفى تطرق بيرنز مع الدبيبة لاحتمالية تسليم رئيس المخابرات في عهد #القذافي #عبدالله_السنوسي إلى الولايات المتحدة بعد ورود اسمه السنوسي في التحقيق في تفجير طائرة بان أمريكا عام 1988 فوق لوكربي في اسكتلندا.

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